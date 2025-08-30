صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :اے ڈی سی ریونیواورجنرل کاسیلاب کنٹرول روم کادورہ

  • فیصل آباد
ٹوبہ :اے ڈی سی ریونیواورجنرل کاسیلاب کنٹرول روم کادورہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید جمیل حیدر شاہ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح نے کیپٹن عادل کے ہمراہ سیلاب کنٹرول روم کا دورہ کیا۔

اس موقع پر افسروں کو کنٹرول روم میں جاری مانیٹرنگ سسٹم، رپورٹس اور معلومات کے تبادلے پر بریفنگ دی گئی، افسروں نے مختلف محکموں کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جمیل حیدر شاہ نے کہا کہ عوام افواہوں پر کان نہ دھریں اور انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں، متاثرہ آبادیوں کی محفوظ نقل مکانی اور ریلیف سہولتوں کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جا رہی ہے ،ضلعی انتظامیہ کے مطابق فلڈ کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شہری براہِ راست نمبر 046-9201003 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی صورتحال،دریاؤں کی نگرانی کیلئے اضافی پولیس نفری تعینات

گندم کی قیمت میں 50فیصد اضافہ، آٹا مہنگا ہونے کا امکان

پی ایچ اے ملتان میں دکانوں کی تاریخی بولی مکمل

سیلاب متاثرین کیلئے کیمپ قائم‘انتظامات تسلی بخش‘ثاقب خورشید

سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد پولیس کی ترجیح، علی بن طارق

الخدمت فاؤنڈیشن کا ساہوکا میں سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف پلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن