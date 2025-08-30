ٹوبہ :اے ڈی سی ریونیواورجنرل کاسیلاب کنٹرول روم کادورہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید جمیل حیدر شاہ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح نے کیپٹن عادل کے ہمراہ سیلاب کنٹرول روم کا دورہ کیا۔
اس موقع پر افسروں کو کنٹرول روم میں جاری مانیٹرنگ سسٹم، رپورٹس اور معلومات کے تبادلے پر بریفنگ دی گئی، افسروں نے مختلف محکموں کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جمیل حیدر شاہ نے کہا کہ عوام افواہوں پر کان نہ دھریں اور انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں، متاثرہ آبادیوں کی محفوظ نقل مکانی اور ریلیف سہولتوں کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جا رہی ہے ،ضلعی انتظامیہ کے مطابق فلڈ کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شہری براہِ راست نمبر 046-9201003 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔