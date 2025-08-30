صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش پر 2دوستوں کو قابوکرکے مبینہ طور پر بدترین تشدد

  • فیصل آباد
سابقہ رنجش پر 2دوستوں کو قابوکرکے مبینہ طور پر بدترین تشدد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش پر دو دوستوں کو قابو کر کے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے گلشن چوک کے قریب عمیر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے دوست طیب کے ہمراہ موجود تھا کہ اس دوران ملزمون نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بناء پر انہیں قابو کر لیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ،پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

