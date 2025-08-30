صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا کی فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت

  • فیصل آباد
ایم ڈی واسا کی فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو کا وزٹ کیا اور پراجیکٹ کی تعمیرات کے حوالے سے اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔

 اس موقع پر پراجیکٹ ڈائریکٹر ثاقب رضا و دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ ایم ڈی واسا نے کنٹریکٹرز کو طے کردہ ٹائم لائن کے مطابق پراجیکٹ پر تعمیراتی مکمل کام کرنے کی تاکید کی اورکہا کہ فرنچ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ فیز ٹو 25 ملین گیلن ڈیلی کا پراجیکٹ ہے جس سے 6 لاکھ سے زائد آبادی کو صاف پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا جو عوامی فلاح و بہبود کا ایک انقلابی منصوبہ ثابت ہو گا۔ یہ میگا پراجیکٹ ستمبر 2027 تک مکمل ہو جائے گا جس کے بعد شہر کی ایسٹرن سائیڈ کے مکینوں کو صاف پانی کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہو گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سیلابی علاقوں میں اشیا خورونوش کی قلت:کئی مقامات پر 36گھنٹے سے بجلی بند

وزیر قانون ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

عبد الرحمن ڈار گوجرانوالہ چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے الیکٹرونکس کے چیئرمین مقرر

وزیرآباد:ن لیگ کا ورکرز کنونشن ،وفاقی وز را کی شرکت

نبی کریمؐ کی بعثت سے شرک و کفر کے اندھیرے چھٹ گئے :مفتی عثمان

شہری وراثت میں خواتین کو حق دیں :ڈائریکٹر اینٹی کرپشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن