ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر کاچنیوٹ کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ

  • فیصل آباد
ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر کاچنیوٹ کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) موجودہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر فیصل آباد ڈویژن میں فلڈ ریلیف کیمپس مکمل طور پر فعال ہیں جہاں محکمہ لائیو سٹاک کا عملہ تین شفٹوں میں اپنی خدمات سرانجام دے رہا ہے ۔

اسی سلسلے میں ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر نے ضلع چنیوٹ کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کیا۔انہوں نے اسلامیہ کالج چنیوٹ، حماد عزیز ہائی سکول لالیاں، پیر پنچا لالیاں، دوست محمد برج بھوانہ اور دیوان خاص مارکی بھوانہ فلڈ ریلیف کیمپس سمیت قریبی سیلاب زدہ دیہات کا معائنہ کیا،مزید برآں ڈائریکٹر لائیوسٹاک نے سیلاب سے متاثرہ دیہات میں موجود کسانوں سے ملاقات کی۔ 

