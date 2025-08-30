پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں میاں انوار الحق کی حمایت کا اعلان
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )صدر آئی ایل ایم ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں وحید انور کوکب ایڈووکیٹ نے پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں فیصل آباد سیٹ کے امیدوار میاں انوار الحق ایڈووکیٹ کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے۔
کہ انہوں نے بطور صدر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد شاندار خدمات سرانجام دیں،جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ، ان کے دور میں بار رومز کی توسیع و تزئین، لائبریری کو جدید خطوط پر استوار کرنے ، نوجوان وکلاء کی تربیت کے لئے پروگرامز شروع کرنے اور فلاحی سکیموں کے تحت مالی معاونت جیسے عملی اقدامات کیے گئے ، ان کی قیادت میں فیصل آباد بار ایک منظم اور فعال ادارہ بنا جس پر وکلاء کو فخر ہے ۔