پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں میاں انوار الحق کی حمایت کا اعلان

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )صدر آئی ایل ایم ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں وحید انور کوکب ایڈووکیٹ نے پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں فیصل آباد سیٹ کے امیدوار میاں انوار الحق ایڈووکیٹ کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے۔

کہ انہوں نے بطور صدر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد شاندار خدمات سرانجام دیں،جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ، ان کے دور میں بار رومز کی توسیع و تزئین، لائبریری کو جدید خطوط پر استوار کرنے ، نوجوان وکلاء کی تربیت کے لئے پروگرامز شروع کرنے اور فلاحی سکیموں کے تحت مالی معاونت جیسے عملی اقدامات کیے گئے ، ان کی قیادت میں فیصل آباد بار ایک منظم اور فعال ادارہ بنا جس پر وکلاء کو فخر ہے ۔

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سیلابی علاقوں میں اشیا خورونوش کی قلت:کئی مقامات پر 36گھنٹے سے بجلی بند

وزیر قانون ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

عبد الرحمن ڈار گوجرانوالہ چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے الیکٹرونکس کے چیئرمین مقرر

وزیرآباد:ن لیگ کا ورکرز کنونشن ،وفاقی وز را کی شرکت

نبی کریمؐ کی بعثت سے شرک و کفر کے اندھیرے چھٹ گئے :مفتی عثمان

شہری وراثت میں خواتین کو حق دیں :ڈائریکٹر اینٹی کرپشن

