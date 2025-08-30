ٹوبہ : بس سٹینڈ کے راستے ٹوٹ پھوٹ کاشکار،مشکلات
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جنرل بس سٹینڈ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے داخلی وخارجی راستے بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور گہرے گڑھوں کے باعث نہ صرف مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ،بلکہ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔
بڑی مسافر بسوں اور ویگنوں کے گڑھوں میں پھنسنے سے ٹریفک جام روز کا معمول بن چکا ہے ، جس کے باعث شہریوں کو گھنٹوں پریشانی جھیلنی پڑتی ہے ،عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ لاری اڈے کے ٹوٹے ہوئے راستوں کی وجہ سے بزرگ افراد، خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، بارش کے دنوں میں گڑھوں میں پانی بھر جانے کے باعث راستے مزید دشوار اور حادثات کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، کئی بار موٹر سائیکل اور رکشہ سوار حادثات کا شکار ہو چکے ہیں ،مسافروں کا کہنا ہے کہ ایک طرف حکومت اور محکمہ بلدیات بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف شہر کے مرکزی بس سٹینڈ کے راستے اس قدر خستہ حال ہیں کہ لوگوں کیلئے یہاں آنا جانا کسی عذاب سے کم نہیں ہے ،عوامی شکایات اور بار بار مطالبات کے باوجود ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکمے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، عوامی حلقوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر راستوں کی مرمت کیلئے اقدامات عمل میں لائے جائیں ۔