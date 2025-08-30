فیسکو ریجن کے مختلف اضلاع میں بجلی کا نظام درہم برہم
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر) سیلابی ریلوں نے فیسکو ریجن کے مختلف اضلاع میں بجلی کا نظام درہم برہم کر دیا۔
دریا میں طغیانی اور بارشوں کے نتیجے میں فیڈرز، کھمبے اور ٹرانسمیشن لائنیں پانی کے ریلوں کی زد میں آ کر تباہ ہو گئیں، جس کے باعث ہزاروں صارفین بجلی سے محروم ہو گئے اور متعدد علاقے تاریکی میں ڈوب گئے ۔تفصیلات کے مطابق ضلع چنیوٹ میں سب سے زیادہ نقصان ریکارڈ ہوا جہاں 14 فیڈرز بری طرح متاثر ہوئے ۔ مرمتی کام کے بعد انہیں جزوی طور پر بحال کر دیا گیا تاہم مکمل بحالی کے لیے مزید وقت درکار ہے ۔ ضلع جھنگ میں 9 فیڈرز جبکہ ضلع سرگودھا میں 5 فیڈرز اور 8 ہائی ٹینشن پولز زمین بوس ہو گئے ۔ اسی طرح ضلع میانوالی میں ایک فیڈر اور 3 لو ٹینشن پولز جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک فیڈر کے ساتھ 26 لو ٹینشن اور 12 ہائی ٹینشن پولز پانی میں بہہ گئے ۔ سیلاب کی اس تباہی نے 132 کے وی چنیوٹ انڈسٹریل گرڈ سٹیشن کے ساتھ ساتھ بھوآنہ، لالیاں، چناب نگر، جھنگ سٹی، بھمب، جھنگ ٹو، حویلی بہادر شاہ، احمد پور سیال، کھیوہ، بھابھڑہ، بھاگٹانوالہ، دریا خان اور شہباز خیل گرڈ اسٹیشنز کو متاثر کیا جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 49 ہزار 223 صارفین بجلی کی سہولت سے محروم ہو گئے ۔ متاثرہ علاقوں میں گھپ اندھیرا اور بجلی کی بندش کے باعث نہ صرف گھریلو زندگی مفلوج ہو گئی بلکہ کاروبار اور مواصلات کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر انفراسٹرکچر کی بحالی کو یقینی بنایا جائے تاکہ متاثرہ شہریوں کو فوری ریلیف فراہم ہو سکے ۔