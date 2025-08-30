تحفظ ختم نبوت کیلئے کردار ادا کرنیکی ضرورت :قاری شبیر عثمانی
چناب نگر(نامہ نگار) مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ ختم نبوت چناب نگر میں 38ویں سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کی تیاری و کامیابی کے سلسلہ میں ضلع چنیوٹ کے علماء کرام،خطباء،آئمہ کرام و معززین کا مشاورتی اجلاس ہوا۔
جس کی صدارت مجاہد ختم نبوت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی، جبکہ نگرانی مولانا قاری محمد سلما ن عثمانی نے بھی کی،اس موقع پر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے مختلف شہروں سے آئے وفود و علماء سے گفتگو کرتے ہو ئے کہا کہ ختم نبوت کا مشن مبارک ترین مشن ہے جس کیلئے اکا برین نے قربانیاں دیں اور چناب نگر میں آج صدائے ختم نبوت بلند ہو رہی ہے ،جس کی بدولت سینکڑوں قا دیا نی دائرہ اسلام میں دخل ہو چکے ہیں ،یہاں پر ختم نبوت کا نفرنسزز کا انعقاد امت مسلمہ کیلئے عظیم صدقہ جا ریہ ہے ،چناب نگر میں 7ستمبر کو ہو نیوالی ختم نبوت کا نفرنس میں ملک بھر سے سینکڑوں قافلے شرکت کرینگے ،ہر ضلع سے شمع رسالت کے پروانے اس کا نفرنس میں شرکت کرینگے ، فرقہ واریت پھیلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے ،پاکستان کی سلامتی جان سے زیادہ عزیز ہے ، قانون ناموس رسالت اور مذہبی معاملات میں امریکی مداخلت کسی صورت برداشت نہیں ہے ، عشق نبی کا تقاضا ہے کہ چناب نگر میں ہو نے والی ختم نبوت کا نفرنس میں شامل ہو کر شفاعت نبوی کے حق دار بنیں،اس وقت بین الاقوامی سطح پر استعماری قوتیں قادیانیوں کو اسلام اور مسلمان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں ،تحفظ ختم نبوت کیلئے اول کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ، بیرون ممالک سفارت خانوں میں قادیانیوں کی موجودگی تفتیش ناک ہے ۔مقتدر اداروں کو اپنے فرائضِ منصبی ادا کر تے ہوئے امت مسلمہ کے متفقہ عقیدئے کا تحفظ کرنا چاہئے ۔