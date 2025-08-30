جھنگ:جانوروں کے چارے اورسبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیلاب کے باعث جانوروں کے چارے کی قیمتوں میں مسلسل آٖضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جانوروں کے مالکان شدید پریشان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جانوروں کا چارہ چند دن پہلے 280 روپے من تھا اور آج 500 روپے میں بھی نہیں مل رہا۔
سبزیوں کے قیمتیں بھی ایک دم تین گنا بڑھ گئی ہیں۔پیاز چند دن پہلے 200 روپے کا پانچ کلو تھا جو آج 500 روپے کا پانچ کلو مل رہاہے ، جو چاول تین دن پہلے 300 روپے کلو تھا وہ اب 370 روپے کلو بک رہا ہے جو چاول تین دن پہلے 260 روپے فی کلو تھا وہ اج 300 روپے کلو ہے جو ٹوٹا چاول تین دن پہلے ایک 170 روپے تھا وہ اج 240 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے ، اسی طرح گھی ،چینی ،گڑ، شکر، دالیں، چنے وغیرہ کے ریٹ بھی ایک دم سے بڑھادیئے گئے ہیں ، دو دودھ کی قیمت میں 30 روپے کلوکا اضافہ ہو گیا ہے ،جوچاولوں کی دیگ تین دن پہلے 8 ہزار روپے میں بک رہی تھی وہ اب 10 ہزار روپے کی مل رہی ۔شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے ۔