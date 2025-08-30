محکمہ صحت کے زیر اہتمام سرویکل کینسر سے بچاؤ بارے سیمینار
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ صحت کے زیر اہتمام سرویکل کینسر سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی سیمینار ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوا۔ؒ
جس میں اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر منور حسین کملانہ ، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف ندیم، ڈی ایچ او ڈاکٹر فیضان ارشد،ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر شہباب عالم، پیر شمش الزمان، بابر بشیر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ میاں ظہیر رزاق سمیت مختلف محکموں کے افسروں ، ماہرین صحت، اساتذہ اور شہریوں نے شرکت کی،اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کملانہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سرویکل کینسر ایک جان لیوا مرض ہے ، لیکن اس سے بچاؤ ممکن ہے ، والدین اپنی بچیوں کو ویکسینیشن مہم کا حصہ بنائیں، تاکہ آئندہ نسل کو اس مرض سے محفوظ رکھا جا سکے ، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف ندیم نے کہا کہ محکمہ صحت سرویکل کینسر کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہا ہے ، عوام کا تعاون اس مہم کو کامیاب بنانے میں بنیادی کردار ادا کرے گا، ویکسینیشن مہم 15 ستمبر سے 27 ستمبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران 9 سے 14 سال کی بچیوں کو حفاظتی ٹیکہ لگایا جائے گا۔