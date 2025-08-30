میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات و رویہ جاتی سائنسز میں تقریب
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات و رویہ جاتی سائنسز میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون سے تقریب منعقد ہوئی،جس میں مریضوں اور ان کے اہلخانہ کی شرکت کو سراہا گیا۔
تقریب کا موضوع\'\'نسل در نسل ذہنی امراض کی منتقلی میں خطرات اور حفاظتی عوامل کے نمونے \'\' تھا۔اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈوگر سربراہ شعبہ نفسیات میڈیکل یونیورسٹی نے شرکت کی جبکہ پروفیسر ڈاکٹر رابعہ خاور، چیئرپرسن شعبہ نفسیات گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد نے بطور پرنسپل انویسٹی گیٹر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔