سیلاب متاثرہ علاقوں میں کسانوں کو ریلیف دیاجائے :سردارظفر
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدرسردارظفرحسین خاں نے کہاہے کہ سیلاب نے ہزاروں خاندانوں کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے ۔
حکومت فوری طورپر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کسانوں کو ریلیف فراہم کرے ۔ کسانوں کو کھاد، بیج اور زرعی ادویات رعایتی نرخوں پر فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنی زمین کی دوبارہ آبادکاری کر سکیں۔ کسان پہلے ہی مہنگائی، ایندھن کی قیمتوں اور ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جس کے باعث فصل کی لاگت برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے ۔ سیلاب نے رہی سہی کسر پوری کر دی ہے ، کسانوں کے پاس آئندہ سال کے لیے کاشت کی تیاری کا کوئی سرمایہ باقی نہیں رہا۔ اگر کسانوں کو سہارا نہ دیا گیا تو آنے والے سال میں غذائی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے جو براہ راست ملکی معیشت اور خوراک کی فراہمی کو متاثر کرے گا۔انہوں نے حکومت اور اداروں پر زور دیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قراردے کر زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے اور متاثرہ لوگوں کے اگلے چھ ماہ تک بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔متاثرہ کسانوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مالی امداد، بلا سود قرضے اور زرعی ریلیف پیکج کا اعلان کریں تاکہ کسان اپنی زندگی اور زراعت دونوں کو دوبارہ بحال کر سکیں۔