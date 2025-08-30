صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش پر باپ بیٹی پر ڈنڈوں سوٹوں سے بدترین تشدد

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)باپ بیٹی کو قابو کرکے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔

بتایاگیاہے کہ تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے ہلال روڈ کے رہائشی شفقت نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے ہمراہ موجود تھا کہ اس دوران سابقہ کا رنجش کی بناء پر ملزموں نے مبینہ طور پر انہیں قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں ، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش کا عمل شروع کر دیا ہے ۔

