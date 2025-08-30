صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الائیڈ ہسپتال ٹو میں چلڈرن وارڈ کی تعمیر ومرمت ،سامان کی شفٹنگ پر سکیور ٹی عملہ مامور

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)الائیڈ ہسپتال ٹو کی انتظامیہ کا انوکھا اقدام، چلڈرن وارڈ کی تعمیر و مرمت کے باعث سامان کی شفٹنگ پر سکیورٹی عملہ مامور کردیا۔ ملازمین اپنے ڈیوٹی پوائنٹس چھوڑ کر وارڈ سے دوسرے مقام پر سامان پہنچانے میں جت گئے۔

تفصیلات کے مطابق الائیڈ ہسپتال ٹو میں حال ہی میں چلڈرن وارڈ کی مرمت اور تعمیراتی کام شروع کیا گیا ہے جس کے باعث مریضوں کے لیے مختص سامان اور آلات کو عارضی طور پر دوسرے حصوں میں منتقل کیا جا رہا ہے ۔ حیران کن امر یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے سکیورٹی اہلکاروں کو استعمال کیا گیا جنہیں اپنی بنیادی ذمہ داری یعنی ہسپتال کی نگرانی اور سکیورٹی چھوڑ کر سامان ڈھونے پر لگا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس عمل سے ہسپتال کے سکیورٹی انتظامات شدید متاثر ہوئے اور بعض مقامات پر سکیورٹی خلا پیدا ہو گیا جس کے باعث مریضوں اور لواحقین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ملازمین نے بھی اس اقدام کو غیر معقول قرار دیتے ہوئے کہا کہ سامان کی شفٹنگ کیلئے الگ انتظام ہونا چاہیے تھا ۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سکیورٹی عملے کو ان کی اصل ذمہ داریوں پر بحال کیا جائے ۔

