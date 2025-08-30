نجی ادارے چلانے والے سرکاری اساتذہ کیخلاف کارروائی کا عندیہ
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں سرکاری سکولوں کے اساتذہ کی جانب سے ڈیوٹی کے اوقات میں اکیڈمیاں چلانے اور نجی اداروں میں پڑھانے کا نوٹس لے لیا۔
سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے مذکورہ اساتذہ کے خلاف تادیبی کارروائی کا عندیہ دے دیا،تفصیلات کے مطابق محکمہ تعلیم کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ صوبہ بھر میں کئی سرکاری سکولوں کے اساتذہ اپنے فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ نجی اکیڈمیاں چلا رہے یا نجی اداروں میں تدریسی خدمات سرانجام دے رہے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی سرکاری ڈیوٹی متاثر ہو رہی ہے بلکہ طلبہ کے ساتھ ناانصافی اور امتیازی سلوک کے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں۔ معاملہ سامنے آنے پر محکمہ تعلیم نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے احکامات جاری کردیئے ہیں جس کے مطابق سرکاری تدریسی اوقات میں نجی اکیڈمیوں میں پڑھانے سے سرکاری فرائض سے غفلت، مفادات کے ٹکراؤ اور طلبہ میں امتیازی رویوں کو فروغ مل رہاہے جو ایک سرکاری ملازم کی بنیادی ذمہ داریوں سے کھلا انحراف ہے ۔
محکمہ تعلیم نے تمام پرنسپل، ہیڈ ماسٹرز اور سرکاری تعلیمی اداروں کے سربراہوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے زیر نگرانی کوئی بھی استاد اس قسم کی غیرقانونی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ افسروں اپنے اداروں کے اندر اور باہر اساتذہ کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں تاکہ کسی بھی غیر مجاز اکیڈمی یا تدریسی عمل کو روکا جا سکے ۔ اگر کوئی استاد یا ہیڈ ماسٹر اس ہدایت کی خلاف ورزی کرتے پایا گیا تو اسے سروس رولز اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس معاملے میں غفلت برتنے والے افسروں کو بھی جوابدہ ٹھہرایا جائے گا اور ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں آئے گی۔ تمام افسر اور ادارے اس پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ حکم نامہ متعلقہ محکموں، سیکرٹری ایجوکیشن، وزراء اور مانیٹرنگ سیل کو بھی بھجوا دیا گیا ہے تاکہ اس پر فوری عمل درآمد ہو سکے ۔