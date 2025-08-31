صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی ایف ڈی اے کے بھائی شعیب چودھری کے انتقال پراظہارتعزیت

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈی جی ایف ڈی اے آصف چودھری کے بھائی شعیب چودھری کے انتقال پرٹینس کلب اور منروا کلب فیصل آباد کے ارکان گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔

منروا کلب فیصل آباد کے صدر میاں زاہد سرفراز، سیکرٹری کلب رانا مشتاق، سپورٹس سیکرٹری رانا افتخار ایڈووکیٹ، جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر جلال عارف، صدر ڈی بی اے سیف الرحمن بھٹی اور سابق جی ایم ایم سی رانا عابد نے مشترکہ بیان میں انتقال پر اظہار افسوس کرتے کہا مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سوگوار خاندان کو یہ صدمہ صبر و تحمل سے برداشت کرنے کی توفیق دے ۔شعیب چودھری کو حادثے میں سر پر شدید چوٹیں لگنے پر آئی سی یو الائیڈ ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا جہاں وہ جمعہ کی شب انتقال کر گئے ۔ انکی نماز جنازہ گزشتہ روز نماز ظہر کے بعد دوپہر 2 بجے انکے آبائی گاؤں گوجرہ کے قریب ادا کی گئی۔

 

