صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف مقامات سے 4موٹر سا ئیکلیں چوری

  • فیصل آباد
مختلف مقامات سے 4موٹر سا ئیکلیں چوری

گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)چار افراد کی موٹر سا ئیکلیں چوری کر لی گئیں۔ سراج ٹاؤ ن کا عظیم شاہد مو ٹر سا ئیکل پر موچی وا لاروڈ پر ہسپتال گیا جہاں سے موٹر سا ئیکل غائب ہوگئی۔

 پا۔ماڈل سٹی کا علی اشرف موٹر سا ئیکل پر محلہ کی مسجد میں نماز کیلئے گیا ،باہر سے موٹرسا ئیکل چوری ہوگئی ۔چک نمبر 159 گ ب کا عابد موٹر سا ئیکل پر گاؤں کی جناز گاہ گیا ،جنازہ پڑھنے کے بعد واپس آ یا تو موٹر سا ئیکل غائب پا ئی ۔چک نمبر 367 ج ب کے سیف الرحمن نے موٹر سا ئیکل گھر کے باہر کھڑی کی،کچھ دیر بعد واپسی پر موٹر سا ئیکل غائب پا ئی ۔سٹی و صدر پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو اعلیٰ سیاحتی مقام بنایا جائیگا، چیئر مین سی ڈی اے

ناقص صفائی کی شکایات پر عملہ تبدیل کیاجا ئے، کمشنر راولپنڈی

ٹیکسلا کے ثقافتی ورثہ کا تحفظ یقینی بنایا جائے، ڈی سی راولپنڈی

محکمہ زراعت کا عملہ فلڈ ریلیف ریسکیو آپریشن میں حصہ لے، سیکر ٹری

ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

پی ایچ اے کے زیر اہتمام راولپنڈی میں شجر کاری مہم کا آغاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل