مختلف مقامات سے 4موٹر سا ئیکلیں چوری
گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)چار افراد کی موٹر سا ئیکلیں چوری کر لی گئیں۔ سراج ٹاؤ ن کا عظیم شاہد مو ٹر سا ئیکل پر موچی وا لاروڈ پر ہسپتال گیا جہاں سے موٹر سا ئیکل غائب ہوگئی۔
پا۔ماڈل سٹی کا علی اشرف موٹر سا ئیکل پر محلہ کی مسجد میں نماز کیلئے گیا ،باہر سے موٹرسا ئیکل چوری ہوگئی ۔چک نمبر 159 گ ب کا عابد موٹر سا ئیکل پر گاؤں کی جناز گاہ گیا ،جنازہ پڑھنے کے بعد واپس آ یا تو موٹر سا ئیکل غائب پا ئی ۔چک نمبر 367 ج ب کے سیف الرحمن نے موٹر سا ئیکل گھر کے باہر کھڑی کی،کچھ دیر بعد واپسی پر موٹر سا ئیکل غائب پا ئی ۔سٹی و صدر پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔