سیلاب سے درجنوں خاندان متاثر،امدادی کارروائیوں کامطالبہ
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)دریائے چناب میں طغیانی سے پھتو والا، برج والا،پرانا ملاح والا، والا،پرانا ملاح والا، تھہیم والا،ملازم والا،جوڑے نا ئی والا،احمد شاہ والا،باغ والا، پپلی والا، موضع پتافی،موضع کھولڑہ،موضع جھانگی،بنڈی بلیانہ ،چک مگھیانہ ،چک کچہ ،چاہ کھڑیانوالہ ،موضع انار،موضع حسنانہ سمیت درجنوں دیہات زیر آب آگئے۔
موضع بھوچرہ میں شدید سیلابی ریلے سے درجنوں خاندان گھروں میں محصور ہو گئے ۔ اکثرمتاثرین اپنی مدد آپکے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہوگئے ، متاثرین کا کہنا ہے کہ ضلعی افسرصرف میٹنگز میں مصروف ہیں ،اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ امدادی کارروائیا ں شروع کی جائیں اور انکے نقصانات کا ازالہ کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کھروڑہ باقر،حاجی آباد اور بلوشہابل کا دورہ کرکے حفاظتی بند کا جائزہ لیا اور اس موقع پر کہا ضلعی انتظامیہ ہائی الرٹ ہے ،سیلاب متاثرین مددکیلئے ضلعی کنٹرول روم نمبر047-9330005 پر رابطہ کریں۔