منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن آج دھاندرہ میں فری آئی کیمپ لگائے گی
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 66 ج ب دھاندرہ میں آج فری آئی کیمپ لگایا جائے گا۔
کیمپ کے نگران عبدالستار نیازی،عبدالحفیظ قادری اور حافظ عثمان قادری نے بتایا کہ آٹھویں سالانہ کیمپ میں مریضوں کو نا صرف مفت ادوایات فراہم کی جائیں گی بلکہ سفید موتیا کا آپریشن اور آنکھوں کے امراض کا علاج بھی کیا جائے گا۔ فیصل آباد کے معروف آئی سرجن ڈاکٹر خالد ڈوگر مریضوں کا چیک اپ اور علاج کرینگے ،کیمپ کا آغاز صبح 7 بجے ہوگا اور یہ رات 8 بجے تک جاری رہے گا۔