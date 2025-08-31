اے اے او گلریز ناظم کی دوبارہ فیصل آبادتعیناتی کاخیر مقدم
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر گلریز ناظم کی فیصل آباد میں دوبارہ تعیناتی سے افسروں وسٹاف میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر امجد نے کہا ہے کہ گلریز ناظم محنتی، دیانتدار اور فرض شناس آفیسر ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے محکمہ اکاؤنٹس کے وقار میں اضافہ کیا۔۔۔
انہوں نے ماضی میں بھی فیصل آباد میں ذمہ داریاں نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیں اور اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں، شفافیت کی بدولت دلوں میں مقام بنایا۔انکی دوبارہ تعیناتی سے نا صرف مالیاتی امور میں بہتری آئے گی بلکہ محکمانہ کارکردگی میں تسلسل اور عوامی خدمت کے منصوبوں میں شفافیت مزید اجاگر ہوگی۔اکاؤنٹس آفیسر رانا احسن سعید نے کہا گلریز ناظم اپنی خوش اخلاقی، ٹیم ورک کیلئے مثالی رہنما ہیں۔ انکی شخصیت نوجوان افسروں کیلئے روشن مثال ہے ۔اس موقع پر آصف ذوالفقار،قمر اقبال، عمیر افضل، عرفان مقبول بندیشہ اور ارسلان ودیگر نے کہا ہم دعا گو ہیں کہ اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر گلریز ناظم اسی جذبہ خدمت، محنت اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنی خدمات جاری رکھیں اور محکمہ کا نام مزید روشن کریں۔