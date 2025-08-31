ریلیف آپریشنز میں بھرپور حصہ لیا جائے ،سیکرٹری زراعت
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار سہو کی زیرِ صدارت ایگریکلچر ہاؤس میں خصوصی اجلاس ہوا۔ ڈائریکٹر جنرلز زراعت نوید عصمت کاہلوں، ڈاکٹر عبدالقیوم، ڈائریکٹر زراعت توسیع لاہور عارف صدیق ودیگر افسروں نے شرکت کی۔۔۔
جبکہ پنجاب بھر کے ڈویژنل ڈائریکٹرز و ڈپٹی ڈائریکٹرز زراعت توسیع نے آن لائن شرکت کی۔اس موقع پر سیکرٹری نے کہا محکمہ زراعت پنجاب کی فیلڈ فارمیشنز کو سیلابی سرگرمیوں کے حوالے سے ٹاسک سونپ دئیے گئے ہیں۔ انہوں نے ہدایات جاری کرتے کہا کہ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں بھرپور حصہ لیا جائے ۔ لائیو سٹاک ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ملکر متاثرینِ سیلاب کے جانوروں کیلئے چارے اور خوراک کا انتظام کیا جائے اور فلڈ ریلیف و ریسکیو آپریشنز میں ضلعی انتظامیہ کی سرپرستی میں مستعدی سے ڈیوٹیاں انجام دی جائیں ،سیلاب پراپنی ذمہ داریاں قومی فریضہ سمجھ کر نبھائی جائیں۔ ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی بھرپور معاونت کی جائے ۔ فیلڈ میں فصلوں کو پہنچنے والے نقصان بارے ابتدائی سروے جاری رکھا جائے اور سیلابی صورتحال پرفصلوں کی نگہداشت بارے کاشتکاروں کو رہنمائی یقینی بنائی جائے ۔