20 ہزار لٹر جعلی دودھ کی شہر میں ترسیل ناکام ،ملزم گرفتار
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)فوڈ اتھارٹی کی نڑوالا روڈ پر کاروائی،20 ہزار لٹر جعلی دودھ کی شہر میں ترسیل ناکام بنا دی، دودھ تلف،گاڑی ضبط،ملزم گرفتار کرلیاگیا۔
ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ امتیاز حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز رانا اسد کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے خفیہ اطلاع پر نڑوالا روڈ پر کارروائی کے دوران پوڈر اور دیگر ممنوعہ مواد سے تیار 20 ہزار لٹر دودھ کی بڑی کھیپ پکڑ لی ۔ترجمان فوڈ اتھارٹی کیمطابق کاروائی خفیہ اطلاع اور کئی گھنٹوں کی مسلسل نگرانی پر عمل لائی گئی،گاڑی پر لوڈ ہزاروں لیٹرز غیر معیاری اور مضر صحت دودھ شہری علاقوں میں سپلائی کیلئے لیجایا جا رہا تھا جسکا استعمال انسانی صحت کیلئے انتہائی مضر اور جان لیوا بیماریوں کا سبب بن سکتا تھا، ملاوٹ مافیاز اور جعلسازوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں انسانی صحت سے کھلواڑ کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔فوڈ سیفٹی ٹیم نے کارروائی کے دوران پکڑا گیا جعلی دودھ موقع پر تلف کروا کر گاڑی ضبط اورملزم کوگرفتار کروا دیا جس کیخلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کردی گئی۔