صفائی کمپنی کا عملہ بھی فلڈ ریلیف سرگرمیوں میں مصروف
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز بھی فلڈ ریلیف سرگرمیوں میں پیش پیش ہیں اور عوامی خدمت کے جذبے کے تحت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں دن رات خدمات انجام دے رہے ہیں۔
دریائے راوی اور چناب کے سیلاب سے متاثرہ تحصیلوں میں ستھرا پنجاب ورکرز کی بھرپور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔متاثرہ علاقوں میں شہریوں کے مال مویشی اور گھریلو سامان کو محفوظ مقامات تک منتقل کرنے میں فرنٹ لائن پر موجود ہیں ۔فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔ستھرا پنجاب کے ورکرز نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ سیلاب زدہ عوام کی محفوظ مقامات تک مکمل منتقلی تک کام کرتے رہیں گے ۔ یہ وقت عوام کے ساتھ کھڑے رہنے اور خدمت کو اپنا فرض سمجھنے کا ہے ۔ادھر جھنگ، چنیوٹ اور تاندلیانوالہ میں بھی ستھرا پنجاب کا عملہ دیگر اداروں کے ساتھ مل کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہے ۔ متاثرین کی بحفاظت نقل مکانی اور فوری مدد کے اقدامات کو ممکن بنانے میں انتظامیہ، ریسکیو حکام اور ستھرا پنجاب ورکرز کے باہمی تعاون سے نمایاں پیش رفت ہوئی ہے ۔ تمام اداروں کی مشترکہ کوششوں کا مقصد متاثرہ افراد کو بروقت سہولتیں فراہم کرنا ہے تاکہ کسی بھی خاندان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔