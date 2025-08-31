ملک میں اسلامی نظام کیلئے جدوجہد جاری ،میاں مقصود
فیصل آبا(سٹی رپورٹر)سابق صوبائی امیرمیاں مقصودنے جماعت اسلامی کے 84ویں یوم تاسیس پر خطاب کرتے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ایک فکری اور انقلابی جماعت ہی نہیں بلکہ نظریاتی تحریک بھی ہے جو ملک میں اسلامی نظام کے قیام کیلئے مصروف ہے۔
ضلعی سیکرٹریٹ المرکزالاسلامی چنیوٹ بازارمیں ہونے والی تقریب سے ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ،ڈپٹی سیکرٹری زبیرعباسی نے بھی خطاب کیا۔انہوں نے کہاجماعت اسلامی 84سال سے پرامن اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے افراد کی انفرادی اصلاح اور معاشرے کی اجتماعی تشکیل و تعمیر کا کام کر رہی ہے ۔ اسکا یہ امتیاز ہے کہ وہ صرف اقتدار کی سیاست نہیں کرتی بلکہ عوامی خدمت اور کردار سازی کو مقدم رکھتی ہے ۔ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو موروثیت اورشخصیت پرستی سے پاک ہے ۔ملک میں جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو الخدمت فاؤنڈیشن کی صورت میں سب سے آگے ہوتی ہے ۔ انہوں نے کہا پاکستان کو درپیش مسائل کا واحد حل قرآن و سنت کا نظام ہے ۔ جماعت اسلامی عوام کو منظم کرنے اور پاکستان میں عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کیلئے جدوجہد کر رہی ہے ۔