ایم ایس ہلالِ احمر ہسپتال ڈاکٹر مختار،ڈاکٹر تحسین کیلئے خصوصی ایوارڈز

  • فیصل آباد
ایم ایس ہلالِ احمر ہسپتال ڈاکٹر مختار،ڈاکٹر تحسین کیلئے خصوصی ایوارڈز

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ہلالِ احمر ہسپتال ڈاکٹر مختار رندھاوا کو گورنر پنجاب کی جانب سے پنجاب کا بہترین ایم ایس ڈکلیئر کیا گیا ہے۔۔۔

جبکہ ڈاکٹر تحسین کو پنجاب کی بہترین گائناکالوجسٹ قرار دے کر نمایاں اعزاز سے نوازا گیا ہے ۔گورنر نے شاندار کارکردگی پر دونوں کو خصوصی ایوارڈز سے بھی نوازا۔ہسپتال انتظامیہ اور عملے نے ڈاکٹر مختار رندھاوا کو بہترین ایم ایس کا ایوارڈ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ہلالِ احمر ہسپتال عملے کی جانب سے ڈاکٹر مختار رندھاوا اور ڈاکٹر تحسین کو مبارکباد اورشاندار خدمات پر گلدستہ پیش کیا گیا۔یہ اعزاز ہلالِ احمر ہسپتال کیلئے باعث افتخار ہے۔

 

