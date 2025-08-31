صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا کاشہرمیں بارش پرنکاسی آب اقدامات کا جائزہ

  • فیصل آباد
فیصل آبا(سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی آب کے اقدامات کا جائزہ لیا۔

ایم ڈی واسا نے گزشتہ صبح ہونے والی بارش پر پانی کے فوری اخراج کیلئے اقدامات کا جائزہ لینے کیلئے سمندری روڈ ، وارث پورہ ، الٰہی آباد و دیگر علاقوں کا وزٹ کیا اور وہاں پر کام کرنے والے فیلڈ سٹاف کو مزید محنت سے ڈیوٹی کی ہدایت کی۔ انہوں نے پونڈنگ پوائنٹس پر چلنے والی مشینری ، ڈی واٹرنگ سیٹس ، سکر مشینوں کو بھی چیک کیا اورکہا بارشی پانی کی نکاسی کیلئے فوری اقدامات اٹھائے جائیں اور کسی جگہ پانی کھڑا نظر نہ آئے اور پانی کی جلدنکاسی کیلئے سکر مشینوں کو بھی استعمال کیا جائے ۔ ایم ڈی واسا نے اس دوران الٰہی آباد ڈسپوزل سٹیشن کا وزٹ بھی کیا اور وہاں پر چلنی والی پمپنگ مشینری کا معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ تمام پمپس کو فل کیپسٹی کے ساتھ چلایا جائے تاکہ الٰہی آباد ڈسپوزل سٹیشن سے منسلک تمام علاقوں سے بارشی پانی کی نکاسی فوری ممکن ہو سکے اور شکایات نہ ملیں۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز نعمان نور ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر طاہر شبیر بھی موجود تھے ۔

 

