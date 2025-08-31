کمشنر،ڈی سی ،ارکان اسمبلی کاچنیوٹ کے متاثرہ علاقوں کادورہ
فیصل آباد ،چناب نگر (سٹی رپورٹر،نامہ نگار)وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایات پرکمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے ضلع چنیوٹ کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل ، ڈی پی او عبداللہ احمد،ارکان اسمبلی مہر تیمور امجد لالی،ثاقب خاں چدھڑ،اسسٹنٹ کمشنرز سعدیہ جمال،ڈاکٹر انس سعید،سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ثاقب منیر اور دیگر متعلقہ افسر موجود تھے۔
کمشنربھوانہ کے دیہاتوں،فلڈ ریلیف کیمپس،دوست محمد لالی برج گئے اورسیلابی صورتحال پر بریفنگ لی۔انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی اور کہا کہ انتظامیہ ریلیف کیلئے سرگرم ہے ،سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔انہوں نے چناب نگر اور لالیاں کے فلڈ ریلیف کیمپس میں بھی جاکر متاثرین سیلاب کیلئے انتظامات کا جائزہ لیا اور کہا فلڈ ریلیف کیمپس ہر لحاظ سے فعال ہونے چاہئیں۔ متاثرین کو کھانا کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اوررابطہ نہ کرنے والوں کو کیمپس میں لائیں۔متاثرین کو ہر ممکن ریلیف کی فراہمی ترجیح ہے ۔ متاثرین کے مویشیوں کو ٹھہرانے اور چارے کی وافر مقدار موجود رکھیں۔انہوں نے ویمن آن ویل پر مریضوں کو علاج کی سہولیات کا مشاہدہ کیا اورڈاکٹرز کو ہمہ وقت چوکس رکھیں۔انہوں نے چناب پل ٹی ڈی سی پی کا بھی دورہ کیااورسیلابی صورتحال کا جائزہ لیا اورضلعی انتظامیہ کوریلیف کے کاموں کو تیز کرنے کی تاکید کی۔