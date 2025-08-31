صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کاچوتھے روزبھی ماڑی پتن پر ریلیف آپریشنزکاجائزہ

  • فیصل آباد
ڈی سی کاچوتھے روزبھی ماڑی پتن پر ریلیف آپریشنزکاجائزہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر چوتھے روز بھی صبح سیلابی صورتحال کاجائزہ لینے تاندلیانوالہ کے علاقہ پہنچ گئے۔

انہوں نے ڈپٹی کمشنر اوکاڑہ احمد عثمان جاوید کے ہمراہ دریائے راوی کے پل ماڑی پتن کے مقام پر دورہ کیا اور دونوں اضلاع کے ضلعی حکام کو سیلاب سے نمٹنے کے اقدامات مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔اس موقع پر آرمی افسروں سمیت،اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ بھی موجود تھے ۔محکمہ محکمہ آبپاشی کے افسروں نے بریفنگ میں بتایا کہ ماڑی پتن کے مقام پر اس وقت پانی کا بہاؤ2 لاکھ کیوسک ہے اور اونچے درجے کا سیلاب درپیش ہے ۔ ریسکیو حکام نے سیلاب متاثرین کے انخلا اور محفوظ مقامات پر منتقلی کے حوالے سے جاری ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے کہا دریائے راوی میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے تاہم انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے ۔ ضلع فیصل آباد کی9 یونین کونسلز کے 25 دیہات سیلابی صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں تاہم شدید متاثر علاقے خالی کرائے جا چکے ہیں۔سیلاب متاثرین کو فلڈ ریلیف کیمپس میں تمام بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ تینوں اوقات میں معیاری کھانا فراہم کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ دونوں اضلاع کی مشترکہ کاوشوں سے متاثرین کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنے دیا جائے گا۔مشترکہ وزٹ کا مقصد ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کو مزید مؤثر اور مربوط بنانا ہے تاکہ قدرتی آفات کے چیلنجز سے بہتر طور پر نمٹا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد نو شہرہ ورکاں؛ہسپتالوں میں بارشی پانی جمع،مریض پریشان

وزیر بلدیات ذیشان رفیق ،کمشنر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

شیرانوالہ باغ فلائی اوور کے قریب چھوٹے کاروباری افراد کیلئے عارضی شیڈز نصب

جشنِ میلادالنبی ؐکے جلوس روٹس پر خصوصی صفائی مہم

علی پورچٹھہ:بارش سے بس سٹینڈ ، چلڈرن پارک زیر آب

سیلاب کی تباہ کاریاں ،سبزیوں کی قلت ، قیمتیں دوگنا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل