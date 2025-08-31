ڈی سی کاچوتھے روزبھی ماڑی پتن پر ریلیف آپریشنزکاجائزہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر چوتھے روز بھی صبح سیلابی صورتحال کاجائزہ لینے تاندلیانوالہ کے علاقہ پہنچ گئے۔
انہوں نے ڈپٹی کمشنر اوکاڑہ احمد عثمان جاوید کے ہمراہ دریائے راوی کے پل ماڑی پتن کے مقام پر دورہ کیا اور دونوں اضلاع کے ضلعی حکام کو سیلاب سے نمٹنے کے اقدامات مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔اس موقع پر آرمی افسروں سمیت،اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ بھی موجود تھے ۔محکمہ محکمہ آبپاشی کے افسروں نے بریفنگ میں بتایا کہ ماڑی پتن کے مقام پر اس وقت پانی کا بہاؤ2 لاکھ کیوسک ہے اور اونچے درجے کا سیلاب درپیش ہے ۔ ریسکیو حکام نے سیلاب متاثرین کے انخلا اور محفوظ مقامات پر منتقلی کے حوالے سے جاری ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے کہا دریائے راوی میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے تاہم انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے ۔ ضلع فیصل آباد کی9 یونین کونسلز کے 25 دیہات سیلابی صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں تاہم شدید متاثر علاقے خالی کرائے جا چکے ہیں۔سیلاب متاثرین کو فلڈ ریلیف کیمپس میں تمام بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ تینوں اوقات میں معیاری کھانا فراہم کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ دونوں اضلاع کی مشترکہ کاوشوں سے متاثرین کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنے دیا جائے گا۔مشترکہ وزٹ کا مقصد ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کو مزید مؤثر اور مربوط بنانا ہے تاکہ قدرتی آفات کے چیلنجز سے بہتر طور پر نمٹا جا سکے ۔