آئے روز سلنڈرز پھٹنے ، آتشزدگی واقعات کے باوجود غیرقانونی گیس ریفلنگ جاری، حکام خاموش
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شہر کے چوراہوں، اہم شاہراہوں اور دیگر مقامات پر قائم گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والی دکانیں شہریوں کیلئے خوف کی علامت بن گئیں۔
گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ریفلنگ کے دوران آئے روز آگ لگنے ، سلنڈرز پھٹنے اور دیگر خطرناک حادثات رونما ہونے کے باوجود بھی متعلقہ ادارے ان کیخلاف کارروائیاں کرنے سے گریزاں ہیں۔ ریلوے سٹیشن چوک، راجباہ روڈ، منصور آباد، علامہ اقبال کالونی، ڈی ٹائپ کالونی، آئرن مارکیٹ، بٹالہ کالونی، وارث پورہ، نڑوالا روڈ، رضا آباد، کالج روڈ، سمن آباد، نوابانوالہ روڈ، سر سید ٹاؤن، سوساں روڈ، پیپلز کالونی، جڑانوالہ روڈ، ستیانہ روڈ، غلام آباد، شیخوپورہ روڈ، محلہ فیض آباد ودیگرعلاقوں میں گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ریفلنگ والی دکانیں کھلے عام اور بلا خوف و خطر چلائی جا رہی ہیں جہاں ریفلنگ کے دوران آئے روز گیس سلنڈرز پھٹنے ، آگ لگنے اور دھماکوں سے دیگر شہریوں کے زخمی ہونے اورمرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اسکے باوجود ذرائع کے مطابقضلعی انتظامیہ ،محکمہ سول ڈیفنس و دیگر متعلقہ اداروں کے افسر و ملازمین مبینہ طور پر نذرانے وصول کرکے کارروائیوں کی بجائے خاموشی اختیار کئے ہوئے ہیں ۔ ایسے واقعات سے متعلقہ حکام کو کئی بار شکایات کا اندراج بھی کرایا جا چکا ہے اسکے باوجود کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی گیس ریفلنگ کی دکانوں کے خاتمے کیلئے عملی اقدامات اٹھاکر تحفظ فراہم کیا جائے ۔