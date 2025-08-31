سیلاب ، بارشوں کو جواز بنا کر اشیا کئی گنا مہنگی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سیلاب اور بارشوں کا جواز بناتے ہوئے ناجائز منافع خوروں کی جانب سے سبزیوں، پھلوں اور دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا۔
بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے خریداری کے لئے آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہونے والے ہوشربا اضافے کی وجہ سے شہریوں کے لئے دو وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی محال ہو گیا۔ اسکے باوجود ضلعی انتظامیہ سمیت دیگر متعلقہ ادارے قیمتوں میں ہونے والے اضافے کو کنٹرول کرنے اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لانے میں غیر سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ذرائع کے مطابق پنجاب بھر سمیت ملک کے دیگر شہروں میں آنے والے سیلاب اور شدید بارشوں کی وجہ سے بیشتر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر بھر کے مختلف علاقوں میں ناجائز منافع خوروں کی جانب سے پھلوں، سبزیوں اور دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں من چاہا ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے ۔ حالیہ دنوں میں ناجائز منافع خوروں کی جانب سے سرکاری سطح پر جاری کی جانے والی ریٹ لسٹ کے مطابق پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں مقرر کرنے کی بجائے مبینہ طور پر من چاہی قیمتیں شہریوں سے وصول کی جا رہی ہیں۔ تمام پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں ریٹ لسٹوں کے مطابق شہریوں کو فراہم کرنے کی بجائے تقریباً 70 سے 100 روپے تک فی کلوگرام اضافی وصول کئے جارہے ہیں۔ناجائز منافع خوری سے متعلق شکایات کا اندراج کروانے کے باوجود بھی متعلقہ حکام اقدامات اٹھانے میں غیر سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں، جسکی وجہ سے شہریوں کو اپنے کچن کو چلانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے انہیں ریلیف فراہم کرنے کیلئے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔