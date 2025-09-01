صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)آئس کا دھندہ کرنے والا ملزم پکڑا گیا۔تھانہ منصور آباد کے علاقہ قبرستان کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران مشکوک شخص کو روکا جس کی تلاشی لینے پر ہزاروں روپے مالیت کی آئس برآمد ہوئی پولیس نے ملزم کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا۔

آئس کا دھندہ کرنے والا ملزم پکڑا گیا۔تھانہ منصور آباد کے علاقہ قبرستان کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران مشکوک شخص کو روکا جس کی تلاشی لینے پر ہزاروں روپے مالیت کی آئس برآمد ہوئی پولیس نے ملزم کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا۔

 

