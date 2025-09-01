نامعلوم چور نے وکیل کے چیمبر کا صفایا کردیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ضلع کچہری میں نامعلوم چور نے وکیل کے چیمبر کا صفایا کردیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقہ ضلع کچہری میں ایڈوکیٹ مہ جبیں کے چیمبر سے نامعلوم چور تالے توڑ کر اہم کیسز کی فائلیں، قانون کی کتابیں اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے رفو چکر ہوگیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
