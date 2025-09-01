لاکھوں روپے مالیت کا بوگس چیک دینے پر مقدمہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)کاروباری لین دین میں لاکھوں روپے مالیت کا بوگس چیک دے دیا گیا۔تھانہ سٹی سمندری کے علاقہ قصبہ میں آصف رحمن کو ملزم روی مسیح نے کاروباری ادائیگی کے عوض لاکھوں روپے مالیت کا چیک دیا جو مقررہ تاریخ پر ڈس آنر ہوگیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
