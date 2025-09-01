صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاندلیانوا لہ : 160 سے زائد افراد ریسکیو ،محفوظ مقامات پر منتقل

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تاندلیانوالہ میں دریائے راوی سیم ملحقہ علاقوں میں ریسکیو ٹیموں کی جانب سے مختلف آپریشنز کرتے ہوئے 160 سے زائد افراد کو ریسکیو کرکے باحفاظت محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا۔

تاندالیانوالہ دریائے روای سے ملحقہ علاقوں میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ا نجینئر احتشام واہلہ کی زیر نگرانی ریسکیو 1122 ٹیموں کی جانب سے امدادی سرگرمیاں سرانجام دیتے ہوئے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے 6 ریسکیو پوسٹیں، 5 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کئے گئے ہیں۔ 5 روز کے دوران 163 افراد کو سامان سمیت ریسکیو کیا گیا۔ انسانی جانوں کے ساتھ 201 مختلف جانوروں کو بھی ریسکیو کیا گیا۔ جبکہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کیلئے اقدامات بھی کئے جارہے ہیں۔

 

