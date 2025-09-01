صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیزرفتار موٹرسائیکل سواروں کا روکنے پرپولیس اہلکاروں پر حملہ

  • فیصل آباد
تیزرفتار موٹرسائیکل سواروں کا روکنے پرپولیس اہلکاروں پر حملہ

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)تیزرفتار موٹرسائیکل سواروں نے روکے جانے پر پولیس اہلکاروں پر حملہ کردیا۔تھانہ سول لائن کے علاقہ لاری اڈا کے قریب پولیس انسپکٹر گل حسنین نے موٹرسائیکل سوار دو ملز موں کو روکنے کی کوشش کی۔۔۔

 تو وہ طیش میں آگئے اور پولیس ٹیم پر دھاوا بول دیا ہاتھا پائی کے دوران ملزم عدنان اور عباس نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے وردیاں پھاڑ ڈالیں اور بعد ازاں موٹرسائیکل پر بیٹھ کر موقع سے فرار ہوگئے پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس نہیں بل آرہے ہیں:شہری ایل پی جی خریدنےپر مجبور

بھارت کی آبی دہشت گردی کو سفارتی سطح پر ثابت کریں گے،گورنر

جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ دھرنے میں تبدیل

گاڑیاں غیر فعال ہونے پر ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا نوٹس

اللہ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،طارق مصطفی

پریس کلب میں ہمدرد یونیورسٹی کے تحت طبی کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر