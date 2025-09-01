مسجد میں نماز پڑھنے گئے شہری کی موٹرسائیکل چور ی
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)مسجد میں نماز پڑھنے گئے شہری کی موٹرسائیکل چور لے اڑا۔تھانہ پیپلزکالونی کے علاقہ ڈی گراؤنڈ میں واقع مسجد میں طاہر محمود نماز کی ادائیگی کے لیے آیا جہاں مسجد کے باہر کھڑی موٹر سائیکل نامعلوم چور تالہ توڑ کر لے اڑا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
