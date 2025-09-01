چنیوٹ:وفاقی وزیر قیصر شیخ کا فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کیا اور متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے وفاقی وزیر کو متاثرہ علاقوں اور مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ یہ بڑا سیلاب ہے تاہم اداروں نے بروقت کارروائی کرکے متاثرین اور مال مویشیوں کو محفوظ بنایا۔ زیادہ تر متاثرہ خاندان اپنے عزیز و اقارب کے ہاں منتقل ہوگئے ہیں، کیمپس میں بہت کم لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پانی بہت زیادہ ہے جسے ریزرو یا اسٹوریج کرنے کی ضرورت ہے ، حکومت کو نئے ڈیموں کی تعمیر پر توجہ دینا ہوگی۔ سیلاب سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے ، کاشتکاروں کے لئے اقدامات ناگزیر ہیں۔