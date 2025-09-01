صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:وفاقی وزیر قیصر شیخ کا فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ

  • فیصل آباد
چنیوٹ:وفاقی وزیر قیصر شیخ کا فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کیا اور متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔

 اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے وفاقی وزیر کو متاثرہ علاقوں اور مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ یہ بڑا سیلاب ہے تاہم اداروں نے بروقت کارروائی کرکے متاثرین اور مال مویشیوں کو محفوظ بنایا۔ زیادہ تر متاثرہ خاندان اپنے عزیز و اقارب کے ہاں منتقل ہوگئے ہیں، کیمپس میں بہت کم لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پانی بہت زیادہ ہے جسے ریزرو یا اسٹوریج کرنے کی ضرورت ہے ، حکومت کو نئے ڈیموں کی تعمیر پر توجہ دینا ہوگی۔ سیلاب سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے ، کاشتکاروں کے لئے اقدامات ناگزیر ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیس کی کارروائیاں ، 2 لاکھ 38 ہزار متاثرین منتقل

میپکو انتظامیہ کو 61 ہزار 463 میٹرز فراہم ، خراب میٹرز تبدیل کرنے کا حکم

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں، کمشنر ڈیرہ

زکریا یونیورسٹی :پروفیسر کے خلاف انٹی کرپشن انکوائری شروع

اراکین صوبائی اسمبلی ،انتظامی افسروں کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

میونسپل عملہ چھٹی کے روز بھی بارشی پانی نکالنے میں مصروف رہا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر