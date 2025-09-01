صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ : اہلحدیث یوتھ فورس نے متاثرین میں راشن تقسیم کیا

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع جھنگ کے امیر حافظ ثاقب سرور ساقی اور اہلحدیث یوتھ فورس کے قائدین نے اسٹیشن ٹھٹھ ماہلا پر سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔

اس موقع پر حافظ ثاقب سرور ساقی نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم کی ہدایت پر کارکنان متاثرین کی بحالی میں دن رات مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا گیا اور ان کی سہولت کے لیے مرکز اہلحدیث جامعہ اسلامیہ فیصل آباد کو فعال کر دیا گیا ہے ۔ حافظ ثاقب نے کہا کہ جب عدل کا نظام ختم ہو جائے تو بارشیں بھی زحمت بن جاتی ہیں۔ ہمیں اجتماعی توبہ و استغفار کے ساتھ متاثرین کی مدد کرنی چاہیے ۔ 

 

