سیلاب اﷲ کی نافرمانیوں ہماری بداعمالیوں کا نتیجہ:شبیر احمد عثمانی
چناب نگر (نامہ نگار )انٹرنیشنل ختمِ نبوت موومنٹ پاکستان کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب اﷲ کی نافرمانیوں اور ہماری بداعمالیوں کا نتیجہ ہے۔۔۔
اس لیے پوری قوم کو اجتماعی توبہ کر کے اﷲ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے ۔انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ حکمرانوں اور سیاستدانوں سے لے کر ہر پاکستانی مرد و زن کو اﷲ کے حضور سر بسجود ہونا چاہیے ۔ اس وقت ملک میں سیلابی صورتحال نہایت تشویشناک ہے اور ان حالات میں قوم کو وحدت اور یگانگت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ متاثرین کی امداد بحیثیت مسلمان ہمارا شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے ۔مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ ہمیں اپنے مستحق بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ آفت ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے معاشرہ دھوکہ، فریب، بددیانتی اور مفاد پرستی جیسے گناہوں میں مبتلا ہے اور انہی برائیوں کو خوبی سمجھنے لگا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات اﷲ کی طرف سے تنبیہ اور آزمائش کی صورت میں آتی ہیں۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو یہ حالات جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ہمیں اپنی اور معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ متاثرہ بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے ۔