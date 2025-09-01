ٹو بہ ٹیک سنگھ: 685 سیلاب متاثرین کو ابتدائی طبی امداد فراہم
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )دریائے راوی میں مل فتیانہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلابی ریلے کے باعث کمالیہ اور پیر محل کے 52 دیہات متاثر ہوئے ہیں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد 80 ہزار 154 تک پہنچ گئی ہے۔۔۔
ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اب تک 66 ہزار 639 افراد کو اسسٹنٹ کمشنرز کی زیر نگرانی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے جبکہ ریسکیو آپریشن میں سول ڈیفنس، پنجاب پولیس، پاک فوج اور پیرا فورس کے جوانوں نے اہم کردار ادا کیا، ریسکیو 1122 اور محکمہ صحت کی ٹیموں نے 685 افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور 752 افراد کو نشیبی علاقوں سے نکالنے کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا کی،محکمہ لائیو سٹاک کی ٹیمیں بھی متحرک ہیں اور اب تک 53 ہزار 710 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ 3 ہزار 471 مویشیوں کو حفاظتی ویکسین بھی لگائی گئی ہے ، اس وقت ریلیف کیمپوں میں 220 افراد مقیم ہیں، جہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ ان کے مویشیوں کے لیے چارہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے ،ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی زیر نگرانی چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز منور حسین، اقراء ناصر، صدف اکبر اور ذوالفقار صابر سمیت سب ڈویڑنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا فورس صدف ارشاد اور ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔