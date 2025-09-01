ڈپٹی کمشنر نے چیچہ وطنی پل کے بند راستوں کو کھلوا دیا
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے دریائے راوی میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہیڈ سدھنائی کا ہنگامی دورہ کیا اور وہاں حفاظتی اقدامات و نکاسی آب کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
اس موقع پر ایکسین ہیڈ سدھنائی نے ڈپٹی کمشنر کو نکاسی آب کے پلان اور دستیاب وسائل کے حوالے سے بریفنگ دی۔ہنگامی دورے کے دوران ڈی پی او عبادت نثار، سیکرٹری آر ٹی اے محسن ریاض، ایکسین ہائی وے محمد اصغر سمیت متعلقہ محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ نکاسی آب اور ریلیف سرگرمیوں میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کے فوری حل اور نشیبی علاقوں میں صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے کمالیہ چیچہ وطنی پل کا بھی ہنگامی دورہ کیا اور پل کے نیچے بند پانچ راستے بھاری مشینری کی مدد سے فوری طور پر کھلوا دئیے ۔ انہوں نے بتایا کہ کمالیہ میں اس وقت ہائی لیول فلڈ کی صورتحال ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کے بہاؤ اور سطح میں مزید اضافہ متوقع ہے ۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا کہ نشیبی علاقوں کی آبادیوں کو بروقت خالی کروا لیا گیا ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے الرٹ ہیں۔