انجمن تاجران کمالیہ کی جانب سے متاثرین میں امدادی سامان تقسیم
کمالیہ (نمائندہ دنیا)دریائے راوی کے قریب مختلف چکوک میں سیلاب متاثرین کے لیے مرکزی انجمن تاجران کمالیہ کی جانب سے امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔
امدادی سامان میں پینے کا پانی، دودھ، جوس، بچوں کے لیے پیکڈ دودھ اور فیڈر شامل تھے ، جو براہِ راست متاثرہ کیمپوں تک پہنچائے گئے ۔یہ خدمتِ خلق کا اقدام صدر مرکزی انجمن تاجران سید اکبر علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری شہباز احمد سمیت مختلف تاجر تنظیموں کے رہنما بھی شریک تھے جن میں صدر ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن فیض سلطان فیصل، چودھری سہیل احمد، صدر سکریپ ایسوسی ایشن ملک اکرام، صدر کریانہ ایسوسی ایشن لیاقت علی اور صدر ڈیلر ایسوسی ایشن چوہدری طارق علی رحمانی و عرفان شامل ہیں۔