ٹوبہ :پبلک ٹرانسپورٹ میں اوور لوڈنگ ، من مانے کرائے
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )متعلقہ اداروں کی مبینہ چشم پوشی اور کمزور چیک اینڈ بیلنس کے باعث ضلع بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ میں اوور لوڈنگ اور کرایوں کی اوور چارجنگ معمول بن چکی ہے ۔
اندرونِ شہر سے تحصیل اور ضلعی روٹس کے علاوہ بین الضلاعی سفر کرنے والے مسافر روزانہ اضافی کرایہ ادا کرنے پر مجبور ہیں جبکہ گاڑیوں میں گنجائش سے زیادہ سواریاں بٹھائے جانے کی شکایات عام ہیں۔شہریوں کے مطابق بسوں، ویگنوں اور کوسٹرز میں سیٹ کے علاوہ کھڑے مسافروں سے بھی مکمل کرایہ وصول کیا جاتا ہے ، اور اکثر گاڑیوں میں کرایہ نامہ آویزاں نہ ہونے کے باعث مسافروں کو من مانی وصولیوں کا سامنا رہتا ہے ۔ مسافروں نے الزام لگایا کہ ڈرائیور اور کنڈیکٹرز مختصر رُوٹ پر بھی پورے روٹ کا کرایہ طلب کرتے ہیں، جبکہ سامانِ دستی پر ‘‘لاگج’’ کے نام سے اضافی رقوم بھی لی جاتی ہیں۔گوجرہ، پیرمحل، کمالیہ، جھنگ اور فیصل آباد جانے والی گاڑیوں میں رش کے اوقات میں ‘‘مرضی’’ کے کرایے مقرر کرنا عام بات ہے ۔ اوور لوڈنگ کے باعث سکیورٹی اور سیفٹی کی صورتحال تشویش ناک ہے ، بعض گاڑیوں میں بچوں اور خواتین سمیت مسافروں کو دروازوں کے قریب یا راستوں میں کھڑا رکھا جاتا ہے ، جس سے حادثات کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے ۔شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمے صرف کاغذی کارروائی یا چند روزہ ‘‘خصوصی مہم’’ تک محدود رہتے ہیں، جس کے بعد صورتحال دوبارہ جوں کی توں ہو جاتی ہے ۔ اس مسئلے کے باعث طلبہ و طالبات تعلیمی اداروں کے اوقات میں شدید پریشانی کا شکار ہیں۔مسافروں اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہر گاڑی میں کرایہ نامہ نمایاں جگہ پر آویزاں کیا جائے ، سیٹ سے زیادہ مسافر بٹھانے پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں۔