7ستمبر کو مرکز ختم نبوت چناب نگر میں ختم نبوت کانفرنس ہو گی
چناب نگر (نامہ نگار )سات ستمبر کو مرکز ختم نبوت چناب نگر میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوگی جس میں عاشقانِ رسول ﷺ جوق در جوق شرکت کریں گے ۔
منتظمین کے مطابق عشقِ نبی ﷺ کا تقاضا ہے کہ اس کانفرنس میں شامل ہو کر اُمت نبویؐ کی شفاعت کے حق دار بنیں۔کانفرنس کے کنوینئرز مولانا علامہ محمد قادری، مولانا قاری محمد سلمان عثمانی، مولانا احسن رضوان عثمانی، قاری عبدالرحمان، مولانا محمد ابوبکر صدیق اور مولانا محمد یوسف نے مختلف مساجد و مدارس کے مفتیان کرام سے ملاقاتیں کر کے علما، کارکنان اور عوام کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تحفظِ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے اور پوری اُمت ہمیشہ اس پر متفق و متحد رہی ہے ، یہی وجہ ہے کہ دشمن بار بار اسی عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر استعماری قوتیں قادیانیوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آلہ کار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں اور بیرونِ ملک پاکستان کے خلاف خطرناک سازشوں میں مصروف ہیں۔ اس صورتحال میں امت کو متحد ہو کر کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ آئین پاکستان اور اُمت کے اجتماعی عقیدے کا بھرپور تحفظ کیا جا سکے ۔علما نے مزید کہا کہ سات ستمبر کو منعقدہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس ملک میں امن و استحکام اور اخوت و بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے گی۔