صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:فصلیں تباہ ہونے سے چارہ اور سبزیوں کی شدید قلت

  • فیصل آباد
جھنگ:فصلیں تباہ ہونے سے چارہ اور سبزیوں کی شدید قلت

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )دریائے چناب میں طغیانی کے باعث سینکڑوں دیہات زیرِ آب آگئے ۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے متعدد علاقے متاثر ہوئے ہیں جن میں پھتو والا، برج والا، ملاح والا، ملازم والا، احمد شاہ والا، باغ والا، پتافی، جھانگی، بنڈی بلیانہ اور دیگر دیہات شامل ہیں۔

متاثرہ علاقوں کے رہائشی محصور ہوکر رہ گئے جبکہ متعدد لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہوگئے ۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہونے سے چارہ اور سبزیوں کی شدید قلت پیدا ہوگئی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ سیلابی پانی سے دو درجن سے زائد سرکاری سکول متاثر ہوئے ہیں، جنہیں عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی مؤثر اقدامات سامنے نہیں آئے جبکہ مکینوں نے امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری نرخ نامہ نظر انداز:سبزیوں کی قیمت میں ہوشر با اضافہ

ریذیڈنٹ کوآرڈی نیٹر اقوام متحدہ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

سیلاب متاثرین کا انخلا ، خوراک اوربحالی ترجیح :سائرہ تارڑ

آدھا ملک ڈوب گیا،حکمرانوں کو عوام کی فکرنہیں :ریحانہ ڈار

صوبائی وزیر شافع حسین صدر گجرات چیمبر بائو منیر کی عیادت کیلئے پہنچ گئے

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا متاثرین کیلئے مزید خیمے لگانے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر