جھنگ:فصلیں تباہ ہونے سے چارہ اور سبزیوں کی شدید قلت
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )دریائے چناب میں طغیانی کے باعث سینکڑوں دیہات زیرِ آب آگئے ۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے متعدد علاقے متاثر ہوئے ہیں جن میں پھتو والا، برج والا، ملاح والا، ملازم والا، احمد شاہ والا، باغ والا، پتافی، جھانگی، بنڈی بلیانہ اور دیگر دیہات شامل ہیں۔
متاثرہ علاقوں کے رہائشی محصور ہوکر رہ گئے جبکہ متعدد لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہوگئے ۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہونے سے چارہ اور سبزیوں کی شدید قلت پیدا ہوگئی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ سیلابی پانی سے دو درجن سے زائد سرکاری سکول متاثر ہوئے ہیں، جنہیں عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی مؤثر اقدامات سامنے نہیں آئے جبکہ مکینوں نے امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔