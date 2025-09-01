لائیو سٹاک ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سرگرم
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی انتظامیہ کی زیر نگرانی محکمہ لائیو اسٹاک کی ٹیمیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں سرگرم عمل ہیں اور ریلیف کیمپ مکمل طور پر فعال ہیں۔
ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر حنا ظفر کے مطابق اب تک 383 جانوروں کا علاج کیا جا چکا ہے ، 5 ہزار 214 جانوروں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے جبکہ 61 ہزار 490 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے ۔ اسی کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں میں 3 ہزار 600 کلوگرام سبز چارہ بھی تقسیم کیا گیا ہے ۔ڈاکٹر حنا ظفر نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں مویشیوں کو فوری امداد فراہم کرنا محکمے کی اولین ترجیح ہے ۔ جانوروں کی دیکھ بھال اور علاج کے لیے لائیو اسٹاک ٹیمیں فیلڈ میں مسلسل موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی ریلیف اور بحالی کے عمل میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی اور متاثرہ کسانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔