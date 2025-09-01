صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائیو سٹاک ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سرگرم

  • فیصل آباد
لائیو سٹاک ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سرگرم

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی انتظامیہ کی زیر نگرانی محکمہ لائیو اسٹاک کی ٹیمیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں سرگرم عمل ہیں اور ریلیف کیمپ مکمل طور پر فعال ہیں۔

ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر حنا ظفر کے مطابق اب تک 383 جانوروں کا علاج کیا جا چکا ہے ، 5 ہزار 214 جانوروں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے جبکہ 61 ہزار 490 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے ۔ اسی کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں میں 3 ہزار 600 کلوگرام سبز چارہ بھی تقسیم کیا گیا ہے ۔ڈاکٹر حنا ظفر نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں مویشیوں کو فوری امداد فراہم کرنا محکمے کی اولین ترجیح ہے ۔ جانوروں کی دیکھ بھال اور علاج کے لیے لائیو اسٹاک ٹیمیں فیلڈ میں مسلسل موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی ریلیف اور بحالی کے عمل میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی اور متاثرہ کسانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بارشیں ، سیلاب : سبزیوں، پھلوں کے من مانے نرخ

سپیکر پنجاب اسمبلی اور ملک رشید کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

ریڈ کریسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس ،گورنرنے حلف لیا

28ہزار سیلاب متاثرین وبائی امراض کاشکار،علاج جاری :وزیر صحت

صوبائی وزیر کی زیر نگرانی متاثرین کو امدادی سامان تقسیم

ایم ڈی واسا کا شہر میں بارش پر نکاسی آب کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر