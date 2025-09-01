صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اختلافات پسِ پشت ڈال کر ایک ہونا وقت کی ضرورت :خوشی محمد

  • فیصل آباد
اختلافات پسِ پشت ڈال کر ایک ہونا وقت کی ضرورت :خوشی محمد

کمالیہ (نمائندہ دنیا )سابق امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری خوشی محمد جٹ نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں سیاسی و غیر سیاسی اختلافات کو پسِ پشت ڈال کر ایک ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے غم میں شریک ہونا اور انہیں تمام تر سہولیات فراہم کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے تاکہ کسی متاثرہ فرد کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔اس موقع پر چیئرمین کے بی ویلفیئر سوسائٹی عبدالرؤف بٹ نے بتایا کہ چوہدری خوشی محمد جٹ کی ہدایات پر متاثرین کو کھانا، بچوں کے لیے دودھ اور فیڈر فراہم کیے جا رہے ہیں جبکہ منرل واٹر کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ ان کی صحت و صفائی کا بہتر خیال رکھا جا سکے ۔اس موقع پر محمد وسیم اکرم، چودھری راشد جٹ اور جہانگیر کھتران بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس نہیں بل آرہے ہیں:شہری ایل پی جی خریدنےپر مجبور

بھارت کی آبی دہشت گردی کو سفارتی سطح پر ثابت کریں گے،گورنر

جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ دھرنے میں تبدیل

گاڑیاں غیر فعال ہونے پر ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا نوٹس

اللہ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،طارق مصطفی

پریس کلب میں ہمدرد یونیورسٹی کے تحت طبی کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر