اختلافات پسِ پشت ڈال کر ایک ہونا وقت کی ضرورت :خوشی محمد
کمالیہ (نمائندہ دنیا )سابق امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری خوشی محمد جٹ نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں سیاسی و غیر سیاسی اختلافات کو پسِ پشت ڈال کر ایک ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔
انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے غم میں شریک ہونا اور انہیں تمام تر سہولیات فراہم کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے تاکہ کسی متاثرہ فرد کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔اس موقع پر چیئرمین کے بی ویلفیئر سوسائٹی عبدالرؤف بٹ نے بتایا کہ چوہدری خوشی محمد جٹ کی ہدایات پر متاثرین کو کھانا، بچوں کے لیے دودھ اور فیڈر فراہم کیے جا رہے ہیں جبکہ منرل واٹر کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ ان کی صحت و صفائی کا بہتر خیال رکھا جا سکے ۔اس موقع پر محمد وسیم اکرم، چودھری راشد جٹ اور جہانگیر کھتران بھی موجود تھے ۔