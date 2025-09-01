صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واردات کے بعد فرار ہونے والا ڈکیت گینگ دیہاتیوں نے پکڑ لیا

  • فیصل آباد
واردات کے بعد فرار ہونے والا ڈکیت گینگ دیہاتیوں نے پکڑ لیا

بچیانہ (نمائندہ دُنیا)ڈکیتی کی واردات کے بعد فرار ہونے والا تین رکنی ڈکیت گینگ دیہاتیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ ڈاکوؤں کی درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔

پولیس کے مطابق ملز موں سے سنسنی خیز انکشافات متوقع ہیں۔نواحی گاؤں چک نمبر 567 گ ب کے قریب دن دہاڑے تین رکنی ڈکیت گینگ راہگیروں سے لوٹ مار میں مصروف تھا کہ اطلاع ملنے پر دیہاتی موقع پر پہنچ گئے ۔ دیہاتیوں نے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا اور چک نمبر 566 گ ب کے قریب انہیں گھیر کر قابو کر لیا۔ مشتعل دیہاتیوں نے ڈاکوؤں کی خوب درگت بنانے کے بعد بچیانہ پولیس کو اطلاع دی۔ایس ایچ او تھانہ بچیانہ رانا ذیشان اشرف اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور ڈاکوؤں کو تحویل میں لے کر مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ 

 

