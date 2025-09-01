صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کا منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن،2 گرفتار

  • فیصل آباد
بچیانہ (نمائندہ دُنیا )بچیانہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 منشیات فروش گرفتار اور 3 کلوگرام سے زائد چرس برآمد، مقدمات درج کر لئے گئے ۔

ایس ایچ او تھانہ بچیانہ رانا ذیشان اشرف نے ایس پی جڑانوالہ کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے لئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں۔ پولیس نے کارروائی کے دوران بدنامِ زمانہ منشیات فروش عباس سکنہ 562 گ ب کو گرفتار کرکے اس کے قبضہ سے 2450 گرام چرس جبکہ ہاؤسنگ کالونی ننکانہ صاحب کے رہائشی احمد منان ارشد کو گرفتار کرکے 600 گرام چرس برآمد کی۔ دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایچ او رانا ذیشان اشرف نے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور اور ہماری نسلوں کے دشمن ہیں۔ ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی کو بھی آئندہ نسل کی تباہی کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔

 

