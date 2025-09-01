کبوتروں کی چوری، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)کبوتروں کی چوری، پولیس نے شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔تھانہ ترکھانی کے علاقہ 216 گ ب میں عادل نامی شخص نے اپنے 35 کبوتر ہوا میں اڑائے جو بعد ازاں واپس نہ آئے شہری نے کبوتروں کی چوری کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کروا دیا۔
