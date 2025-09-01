صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کبوتروں کی چوری، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا

  • فیصل آباد
کبوتروں کی چوری، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)کبوتروں کی چوری، پولیس نے شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔تھانہ ترکھانی کے علاقہ 216 گ ب میں عادل نامی شخص نے اپنے 35 کبوتر ہوا میں اڑائے جو بعد ازاں واپس نہ آئے شہری نے کبوتروں کی چوری کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کروا دیا۔

کبوتروں کی چوری، پولیس نے شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔تھانہ ترکھانی کے علاقہ 216 گ ب میں عادل نامی شخص نے اپنے 35 کبوتر ہوا میں اڑائے جو بعد ازاں واپس نہ آئے شہری نے کبوتروں کی چوری کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کروا دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس نہیں بل آرہے ہیں:شہری ایل پی جی خریدنےپر مجبور

بھارت کی آبی دہشت گردی کو سفارتی سطح پر ثابت کریں گے،گورنر

جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ دھرنے میں تبدیل

گاڑیاں غیر فعال ہونے پر ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا نوٹس

اللہ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،طارق مصطفی

پریس کلب میں ہمدرد یونیورسٹی کے تحت طبی کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر